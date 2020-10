De jeugd wil echt niet meer lezen en kan het ook steeds slechter; biebs en boekhandels geven niet op

Nergens is het leesplezier onder leerlingen zo laag als in Nederland, bleek uit een onderzoek in 77 landen. Ongeveer 60 procent leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen tijdverspilling. Die aversie is zichtbaar in de leesvaardigheid: die daalt de laatste jaren in rap tempo. Bijna een kwart van de leerlingen leest al zo slecht dat ze onvoldoende geletterd is om zelfstandig mee te draaien in de maatschappij.