De juffen van de Straap in Helmond verrassen hun leerlingen met een tas vol speel- en leergoed

Stoepkrijt, klei, schaartjes, ballonnen, springtouwen, kleurpotloden, bellenblaas; de spullen stapelden zich afgelopen week op in de Straap. De leerkrachten van de openbare basisschool in de Helmondse wijk Rijpelberg hadden bedacht dat het een goed idee zou zijn om de jongste kinderen iets extra’s te bieden. Dan kunnen ze zelf wat meer doen thuis nu de scholen gesloten zijn.

,,We hebben veel kwetsbare leerlingen. Veel met ouders die moeilijk Nederlands spreken. Thuis kunnen die leerlingen maar weinig hulp krijgen. Met deze materialen willen we de kinderen iets extra’s geven zodat ze ook alleen kunnen leren en spelen”, aldus schooldirecteur Marcel Wijgergangs.

Uitdelen

Het was nog een hele operatie om het idee uit te voeren. Veel geld was er niet voor en niet alle spullen op het wensenlijstje konden onmiddellijk geleverd worden. Het enthousiasme van de medewerkers van de school werd er niet minder om. Ze stelden alles in het werk om het voor elkaar te boksen en gisteren konden ze de boodschappentassen vol speel- en leergoed gaan uitdelen.

De juffen van de groepen 1, 2 en 3 reden of wandelden vooraf uitgestippelde routes door de wijk om alle 94 kinderen uit hun klassen thuis te verrassen. Het was voor de meesten voor het eerst sinds weken dat ze hun juf weer eens zagen of hoorden, anders dan via de telefoon of op een beeldscherm. Er zijn een paar chatmomenten per dag gepland met de leerlingen. En op dinsdag kunnen ouders op school werkpakketjes ophalen voor de komende week. Maar niet met alle kinderen en hun ouders is er geregeld goed contact.

Thuis opdrachten maken