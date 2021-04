De kale kooi van de neusberen in de Helmondse Warande krijgt een facelift. Straks zitten ze in een tropisch paradijsje

HELMOND - Een kale kooi met straatstenen op de bodem, daar moeten de neusberen in dierenpark de Warande in Helmond het al jaren mee doen. Binnenkort veranderen de sobere onderkomens echter in kleine tropische oases, met dank aan Anita Cox. De mistroostige dierenkooi was haar een doorn in het oog en nu is ze de kartrekker van een extreme makeover.

Als kind wandelde Anita Cox al vaak door de Warande en viel het haar op dat de aapjes door een nogal saaie kooi slingerden. Vele jaren later is daar voor de neusbeertjes eigenlijk niks aan veranderd. ,,Dieren uit het oerwoud kun je toch niet in een kooi met alleen stenen laten leven? Het ziet er totaal niet uit.’’

Welzijn van de dieren

Het hart van dierenvriend Cox huilde en dus raadpleegde ze Stichting AAP. ,,Al snel werd duidelijk: er moest wat gebeuren. Vooral ook voor het welzijn van de dieren.’’ Na contact met Maarten Koolen van Stichting Dierenparken besloot ze om zelf de handschoen op te nemen en de dierenvertrekken op te kalefateren. Daarvoor wist ze enkele vrijwilligers om haar heen te verzamelen. ,,We gaan de boel hier pimpen.’’ Op vrijdag neemt ze een voorschot op die gedaanteverwisseling en biedt ook de gemeente een helpende hand: de neusberenkooi wordt onder meer gevuld met houtstrooisel.

Quote We halen nu ook vrijwilli­gers met specifieke kennis van dieren in huis. Maarten Koolen

Koolen is maar wat blij mee met de ijver. Wat extra helpende handjes waren immers welkom. ,,De stichting is verantwoordelijk voor de dieren, maar de gemeente voor de onderkomens. Het onderhoud daarvan wordt uitbesteed aan Senzer en het werkbedrijf blijft hier bezig. Maar nu halen we ook vrijwilligers met specifieke kennis van dieren in huis.’’

Toe aan een facelift

Die knowhow hebben nieuwe aanwinsten Johan Vervoort en Kim van Zanten in overvloed. Het Helmondse stel is lid van een kleindierenvereniging uit Valkenswaard en fokt onder meer konijnen en hoenders. Enkele sabelpootkrielen (een Nederlands kippenras) en zilverfazanten van eigen stal krijgen een nieuw thuis in de Warande. Ook de vogelkooien zijn toe aan een facelift, weet Vervoort. Het ontbreekt hem niet aan plannen. ,,We gaan een vijver en een watervalletje aanleggen. Je kent het straks niet meer terug hier.’’

Een beetje groener dan voorheen is het al. Druivenplanten staan klaar om straks tot volle bloei te komen. Cox belooft ze trouw iedere week water te geven. Zij wil zich aansluiten bij de Stichting Dierenparken. En ook op Vervoort en Van Zanten kan Koolen de komende tijd rekenen. Zij hebben afgesproken dat ze zich de komende drie jaar ontfermen over de exotische beesten.

Visitekaartje voor de stichting

Zo krijgt het dierenpark een vrolijker en kleurrijker aanzicht. Een visitekaartje voor de stichting, die erop mikt de dierenverblijven straks over te nemen van de gemeente. Cox: ,,en ook gewoon een mooiere plek om te vertoeven. Er komen zelfs mensen uit Deurne speciaal hier naar het dierenpark.’’

Op vrijdag trekken de valkparkieten bekijks van een opa met kleinkind. ,,Kijk jongen, die vogels hebben een geel petje.’’ Straks hebben dus niet alleen de veren van de vogels bonte kleuren.