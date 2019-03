De Kempel, een historie van 150 jaar in twee plaatsen: Oirschot en Helmond

Burgemees­ter Helmond zet zich in voor muziek in de klas

9:57 HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma is ambassadrice voor het project 'Méér muziek in de klas Lokaal Helmond'. Doel hiervan is om het muziekonderwijs op alle basisscholen te verbeteren. Het gaat om een landelijk project waar Helmond als eerste in Brabant bij aanhaakt.