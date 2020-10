De Kempel in Helmond wéér de beste pabo van het land

Kritiek op uitzonde­ren theaters: ‘Gesubsidi­eer­de instellin­gen mogen 120 mensen binnen laten, wij maar 30’

5 oktober EINDHOVEN - Culturele broedplaats Lab-1 in Eindhoven baalt. De nieuwe coronaregels in Zuidoost-Brabant zorgen volgens eigenaar Kees de Zeeuw voor een ‘ongelijk speelveld'. Instellingen met subsidie van de overheid worden in zijn ogen nu bevoordeeld.