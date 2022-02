De Kersentuin in Mierlo is niet meer ‘die iPad-school’

Goede hoop op doorgaan van festivals, kaartjes wellicht wel duurder: ‘Kosten zijn veel hoger geworden’

EINDHOVEN – De festivals in de regio kunnen deze zomer doorgaan. Maar de kaartjes zullen wel wat duurder worden door gestegen kosten. Dat denkt Johan Dortmans van Front of House, het samenwerkingsverband van dancefestivals en toeleveranciers in Brabant.

10 februari