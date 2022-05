De klos is leeg; einde aan tijdperk kledingzaak De Lau in Someren

KORT NIEUWS Onderschei­ding voor Helmondse emeritus hoogleraar Henk Garretsen

TILBURG - Prof. dr. Henk Garretsen uit Helmond is dinsdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding is aan hem uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma op de Tilburg University.

25 mei