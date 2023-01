De Knallers trappen carnavalsseizoen af

Na twee jaar optreden in achtertui­nen verhuizen podiumkun­ste­naars weer naar Helmondse woonkamers

HELMOND - Huiskamerfestival Gluren bij de buren gaat in Helmond voorlopig weer verder als winterevenement. De afgelopen zomerse corona-edities in achtertuinen zijn wel goed bevallen, maar de organisatie wil andere cultuuractiviteiten in de zomer niet in de weg zitten.

10 januari