De lamaman van De Rippert zoekt een nieuwe partner; zijn vrouwtje is gestorven na een vergiftiging

Wie won in 1959 de Modinette manifesta­tie in het Eindhoven­se Rem­brandt-theater?

8 mei EINDHOVEN - Het is juni 1959 als in het Rembrandt Theater in Eindhoven de prijsuitreiking wordt georganiseerd voor de Modinette Manifestatie. Wie weet meer over deze manifestatie en was er wellicht ook bij in 1959? We komen graag met u in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.