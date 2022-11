De messen worden geslepen in het slachthuis

Jozef van den Broek maakte in november 1983 een reportage in het gemeentelijke slachthuis Helmond. Daar trof hij deze drie heren aan het werk. Een van hen is net zijn mes aan het slijpen. Herkent u uzelf of iemand anders op deze foto? Wij horen het graag. Of wellicht leverde u aan het slachthuis of nam u juist vlees af. We zijn benieuwd naar de verhalen.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm 16 maart 1974: hore4cadeel van zwembad De Wissen bij de opening van de Oranjezaal. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Frikandellen vliegen over de toonbank op drukke zwemdag

Pieter van Deursen was verrast zichzelf terug te zien in de krant. Op de foto van de horeca in zwembad De Wissen staat hij vol in beeld. Hij kent ook de andere mensen: ,,Naast mij mijn moeder Regien van Deursen-Houben. Met links daarvan peetoom Peter van Deursen, de jongste broer van mijn vader. Op de rug gezien staat mijn jongere broer Hans van Deursen.”

Niet op de foto vader Jo van Deursen. ,,Mijn vader en moeder exploiteerden dit horecagedeelte van het zwembad van ongeveer 1974 tot 1988. Zelf heb ik ook bijna iedere woensdagavond samen met mijn vrouw deze horecagelegenheid gedraaid”, meldt Pieter van Deursen.

,,Op het buitenterrein hadden we drie verkooppunten: één in de hoek van de blauwe zaal, het grote verkooppunt bij de ingang van het buitenbad en één achter op het veld vlakbij Oostende.” Het vrij-heuveltje? ,,Ja, klopt", weet hij ook van de bijnaam. ,,Ik ben zelf ook nog zwemleraar geweest, waardoor ik vele uren in en rond het water heb vertoefd. Het was een leuke tijd.”

Beweegbare vloer

Hij heeft mooie herinneringen aan warme zomerdagen. Frikandellen en softijsjes vlogen dan over de toonbank. ,,Ook weet ik nog goed dat de Oranjezaal werd geopend (tweede binnenbad) met de eerste beweegbare vloer in Nederland. Een tafeltje met daarop enkele flessen wijn kwam vanuit het water omhoog. Totdat de vloer betreden kon worden door mijn vader en toenmalig burgemeester Geukers. Ik heb zelfs nog drie van die flessen wijn van toen hier staan.”

Zwemmers bleven na afloop vaak even hangen in het horecagedeelte binnen. Maar ook niet-zwemmers. ,,Voor sommigen was het een stamkroeg. Er vonden verder besloten feesten plaats. En de zwemverenigingen Lutra en de Watervrienden maakten er gebruik van.”

Gebroeders Van Kooten

Zijn vader heeft altijd in de horeca gezeten, vertelt Pieter. ,,Toen hij 62 werd, vond hij het wel goed. Pa heeft toen deze zaak overgedragen aan de gebroeders Van Kooten.” Zelf had Pieter (68) een andere carrière. ,,Ik zat 35 jaar in de diamanten.”

Zoon nu bij Laco

Ook Pieter Santegoeds reageerde. Hij herkende op de foto de familie van Deursen. ,,Ik was chef van de technische dienst bij De Wissen. Toen Helmond het zwembad voor 1 gulden verkocht aan de ondernemers Verspaget en Van de Westerlo, ben ik bij de gemeente gebleven. Hans van de Westerlo heeft nog wel geprobeerd om mij te behouden. Ik heb toen mijn zoon Chant aanbevolen. Die is aangenomen. Het grappige is dat hij nu werkt bij Laco, de huidige eigenaar.”