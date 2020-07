De mysterieuze kist van opa Anis maakte Noah Fanoembi nieuwsgierig naar zijn Molukse roots; nu zamelt hij geld in voor een kliniek op Tanimbar

HELMOND - Al jaren wilde Noah Fanoembi naar Tanimbar. Daar komt zijn opa Anis vandaan. Vorig jaar was het zover. De hoogste baas van de Molukse eilandengroep was zo onder de indruk van de 18-jarige Helmonder dat hij hem benoemde tot ambassadeur. Corona zette een streep door een bezoek deze zomer. Nu zamelt Noah geld in voor betere medische zorg op Tanimbar.

Waar hebben die ooms en tantes het toch over? De gesprekken in een taal die hij niet kon volgen als de familie op zondag bijeen kwam maakte de kleine Noah Fanoembi erg nieuwsgierig. Een mysterieuze, oude kist in het huis van opa Anis wakkerde de interesse voor de Molukse roots van zijn familie verder aan. ,,Er zat een groot slot op. We mochten er niet in kijken. Dat is heel spannend voor een kind”, zegt Noah.

Een keer geen vakantie in Italië

Inmiddels weet de achttienjarige Helmonder dat die kist met zijn overgrootouders en opa op de boot is meegekomen toen Molukse Knil-militairen naar Nederland werden gebracht. Hij spreekt Maleis én Tanimbarees inclusief dialecten en heeft met zijn familie de eilanden bezocht. Zijn ouders hadden hun zinnen alweer gezet op een vakantie in Italië. Maar Noah herinnerde ze fijntjes aan de belofte dat ze naar Tanimbar zouden gaan in het jaar dat hij achttien werd. ‘We moeten maar eens tickets gaan boeken’, zei hij in december.

Volledig scherm Noah in het ouderlijk huis van zijn opa en grootvader in het dorp Olilit. © Familie Fanoembi

Honderd jaar terug in de tijd

Na drie lange vluchten kwamen Noah, zijn broertje Luca, hun ouders en grootouders eind juli 2019 aan op Tanimbar. De kampung - het dorp - liep uit toen ze naar het ouderlijk huis van zijn opa gingen. ,,Het was overweldigend. Het is lastig van tevoren een voorstelling te maken. Je gaat honderd jaar terug in de tijd. Sanitaire voorzieningen zoals wij die kennen zijn er niet op de kampung.”

Noah maakte kennis met dokter Juliana Ratuanak uit het dorp Sangliat Dol, en zag hoe slecht het gesteld is met de medische zorg. ,,Kwalen waarmee je hier even bij een arts binnenloopt en wordt behandeld, kunnen daar je dood betekenen. Ook sterven elk jaar veel vrouwen en baby’s door bacteriële infecties. Als ze in een hygiënische omgeving kunnen bevallen en begeleid worden kan dat aantal nul worden”, zegt Noah.

Dokterspost en kraamhuis bouwen

Om de zorg te verbeteren en beschikbaar te maken voor iedereen, was dokter Juliana begonnen met de bouw van een dokterspost en een kraamhuis. Toen Noah onlangs hoorde dat het project wegens geldgebrek stil lag, besloot hij in actie te komen. ,,Door corona kan ik nu niet naar Tanimbar. Ik was klaar met school en dacht ik ga van hieruit proberen te helpen.” Voor 18000 euro kan de hele kliniek inclusief apparatuur worden gerealiseerd. ,,Ik hoop een mooi bedrag op te halen. Elke euro is welkom”, zegt de Helmonder die een crowdfunding is gestart.

In de loop der jaren leerde Noah steeds meer Tanimbarese mensen kennen. Twee jaar geleden ontmoette hij bupati Petrus Fatlolon , de regent en belangrijkste man van Tanimbar. Die reisde met een gezelschap door Nederland. ,,Onbedoeld werd ik hun tolk en heb ik ze begeleid. De bupati geloofde niet dat ik in Nederland ben geboren en een Nederlandse moeder en oma heb. Volgens hem sprak ik precies zoals zij en wist ik veel van Tanimbar.”

Verhalen van oudere Molukkers

Als iets zijn interesse weet te wekken bijt Noah zich er helemaal in vast. Gretig zoog hij in de loop der jaren alles op wat hij te weten kon komen over zijn Molukse voorouders. Op feesten en familiebijeenkomsten hoort hij graag de verhalen van oudere Molukkers. De taal wilde opa hem aanvankelijk niet leren. Zijn zonen had hij het Maleis ook niet bewust bijgebracht. ,,We wonen in Nederland. Dat moeten we goed leren, zei hij als we ernaar vroegen.”

Noah liet zich niet afschepen. Hij vroeg familieleden naar de betekenis van woorden en liedjes en leerde zoveel als mogelijk via internet. Hij zeurde zo lang tot opa overstag ging. ,,Toen hij merkte dat ik echt geïnteresseerd was, gingen we samen oefenen.” Toen hij het Maleis onder de knie had, bleek er ook nog het Tanimbarees te zijn en begon voor Noah alles van voren af aan. Na een lange zoektocht kwam hij aan een woordenboek en leerde hij elke dag dertig woordjes.

Volledig scherm Noah Fanoembi tijdens de ceremonie waar hij door bupati Petrus Fatlolon benoemd is tot ambassadeur van Tanimbar. © Familie Fanoembi

Na een ‘kennistest’ werd Noah ambassadeur

De bupati was nog meer onder de indruk van Noah toen ze elkaar voor de tweede keer ontmoette op Tanimbar. Hij had een verrassing. ,,We waren bij hem uitgenodigd. Hij ging mij allerlei vragen stellen over Tanimbar. Het leek wel een test. Ik vond het een beetje vreemd, maar goed…” De volgende dag was er een feest waarvoor iedereen die ook maar iets betekent was uitgenodigd. In een speciale ceremonie werd Noah benoemd tot ambassadeur. Terug in Nederland werd zijn functie via de Indonesische ambassade officieel gemaakt.

Volledig scherm Noah Fanoembi met zijn broertje Luca, vader Dennis (links), opa Anis en oma Marijke (rechts) bij bupati Petrus Fatlolon. © Familie Fanoembi

Alle Tanimbarezen naar Tanimbar in 2021

De eerste kennismaking met Tanimbar was meteen een gedenkwaardige. Noah kwam naar huis als ambassadeur van de Molukse eilandengroep. ,,Het is een hele eer.” Maar wat wordt er van hem verwacht? ,,De cultuur en de taal levend houden en Tanimbar promoten. Ik ben de contactpersoon tussen de regering daar en de Tanimbarezen hier”, omschrijft Noah zijn taak. Volgend jaar zomer is er een groot meerdaags cultureel festival op Tanimbar. Alle Tanimbarezen – in Nederland wonen er enkele duizenden – wordt gevraagd daarvoor naar de eilanden te komen. ,,Dat ga ik promoten en mee coördineren.”

Volledig scherm Noah Fanoembi in Sangliat Dol, het dorp waar dokter Juliana Ratuanak vandaan komt. © Familie Fanoembi

Een andere klus van de ambassadeur is verdwenen cultureel erfgoed proberen terug te halen naar Tanimbar. In Europese musea moet een en ander te vinden zijn. Maar of het daar op een onrechtmatige manier is terechtgekomen of bijvoorbeeld via missiepaters die voorwerpen meekregen, is de vraag. ,,Dat is een lastige. Eerst maar eens zorgen dat die kliniek op Tanimbar kan worden afgebouwd.”

