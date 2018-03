De naschok van een bijna fatale dag voor politieagent die werd neergestoken in Helmond

HELMOND - Politieagent Martin van Els (56) werd tijdens zijn werk met een mes in zijn hals gestoken. Dat had een enorm effect op iedereen in zijn omgeving. ,,Ik heb heel veel geluk gehad."

,,Twee meter groot, was-ie. Ik herinner me dat ik nog naar oogcontact zocht." Tot een gesprek, of iets wat daar op lijkt, komt het niet. De jonge twintiger zwaait met een mes en steekt politieagent Martin van Els in zijn nek. De agent wordt geraakt ter hoogte van zijn adamsappel. ,,Het ging zó snel. Ik had het niet eens in de gaten dat hij een mes had. Ik bloedde meteen hevig, maar kon op mijn benen blijven staan. Ik weet nog dat ik dacht: ik ga hier ter plekke dood."

Het is 23 november 2017. Even eerder staat er opeens iemand van Bureau Jeugdzorg aan de balie van het politiebureau aan de Kasteel-Traverse in Helmond. Het is een uurtje of een in de middag en hulp is gewenst. Een 21-jarige cliënt van Jeugdzorg, die even verderop woont, weigert mee te werken bij zijn uitzetting. Martin van Els (56) besluit poolshoogte te gaan nemen. Hij neemt zijn 21-jarige collega Sam mee. Pas twee jaar in dienst, maar een boom van een kerel.

Martin werkt zelf al 35 jaar bij de politie. Hij heeft wel vaker momenten meegemaakt waarvan hij achteraf dacht: dat is goed afgelopen. Op alles voorbereid dus, zou je kunnen zeggen. Het tweetal is in uniform. Wanneer een medewerkster van Jeugdzorg de tussendeur heeft geopend naar de derde verdieping, maakt de politie zich kenbaar. Ze kloppen aan en zeggen dat ze even willen praten. Dan vliegt de deur open.

Adrenaline

Drijvend op adrenaline blijft Martin helder. ,,Ik wilde m'n collega Sam niet alleen laten, maar ik kon niet anders", zegt Martin, die van de trap sprint en contact zoekt met de meldkamer. Versterking en ambulances zijn er binnen no-time. Het lukt collega Sam om de aanvaller te overmeesteren. ,,Hoe dat is gelukt? Kijk de voorlichtingsfilmpjes er maar op na", zegt Sam, die inhoudelijk niet op de arrestatie mag ingaan. De zaak moet nog voorkomen. Martin wordt met loeiende sirenes naar het Elkerliek Ziekenhuis overgebracht

Helma van Els (48), de vrouw van Martin, zit dan nog nietsvermoedend thuis met hun zoontje (11). Twee agenten bellen aan. ,,Ze keken bedroefd en pakten mijn arm vast. Ik weet nog dat ik zei: is het Martin of onze dochter Roos?", zucht Helma, die het te kwaad krijgt als ze weer aan het moment denkt. ,,Ik heb hier al die jaren nooit rekening mee gehouden. Sta je op een donderdagmiddag met je twee jonge kinderen op de intensive care-afdeling."

Collega Sam zat in die uren na de aanval op het bureau. ,,En dan begin je die film telkens opnieuw af te draaien", vertelt de jonge agent. ,,Dit meemaken, dat gun je niemand. Hoe kan dit zijn gebeurd? Het mooie is wel dat onze organisatie dan een grote familie is. Je vindt steun bij elkaar. Ik kon pas weer normaal nadenken toen ik hoorde dat Martin buiten levensgevaar was", reconstrueert Sam. ,,Die dagen daarna was ik wel erg vermoeid, ik kon me nauwelijks concentreren."

Moraal hoog houden

Teamchef Heinie Cornelissen moet direct na zo'n moment het moraal zien hoog te houden bij zijn mannen. ,,Sommige directe collega's moesten die avond gewoon weer de straat op. Na dit soort ingrijpende gebeurtenissen wordt altijd het Team Collegiale Ondersteuning (TCO) opgeroepen. Iedereen kan dan zijn verhaal en emoties kwijt", zegt Cornelissen, die na het steekincident ook zo snel mogelijk de familie van Martin wilde informeren. ,,En uiteraard wordt ook burgemeester Elly Blanksma op de hoogte gebracht. Ook zij was persoonlijk geraakt door het bericht."

Martin wordt na de aanslag direct geopereerd. Het is medisch gezien een nogal technisch verhaal. Maar waar het op neerkomt: hij heeft geluk gehad, heel veel geluk zelfs. ,,Het was millimeterwerk", zegt Martin, die elke ochtend in de spiegel met het litteken wordt geconfronteerd. Hij verblijft ruim een week in het Elkerliek en wordt dan ontslagen. Maar vervolgens belandt hij opnieuw in een ziekenhuis in Nijmegen, omdat de wond begint te ontsteken. Een tweede operatie blijft hem bespaard. De wond begint plots vanzelf begint te helen. ,,Ik heb echt een aantal engeltjes op m'n schouder gehad."

In de dagen en weken na die 23ste november wordt Martin overspoeld door reacties. ,,Ik heb honderden kaarten ontvangen, uit alle hoeken van het land. Zo schreef een inspecteur uit Amsterdam me dat hij eenzelfde soort situatie had meegemaakt. Bij hem kwam alles weer terug. Geweld tegen de politie, dat grijpt ieder korps aan. Iedereen kan er namelijk over meepraten."

Op het bureau aan de Kasteel-Traverse komen willekeurige Helmonders langs om te informeren hoe het met Martin is. En ook op het intranet, een soort intern netwerk van de politie, steekt iedereen hem een hart onder de riem. ,,En verder is burgemeester Blanksma op ziekenbezoek geweest. Ze heeft daarna herhaaldelijk contact opgenomen."

Uniform

Inmiddels is het begin maart en is Martin weer voorzichtig aan het werk op het bureau. Uiteindelijk gaat hij straks ook de straat weer op. ,,Als hij over een tijdje weer van huis gaat in zijn uniform, dan zal dat best even moeilijk zijn", zegt zijn vrouw Helma. ,,Ook de kinderen zijn daarmee bezig. ,Toch nog niet in uniform, pap?', vragen ze dan. Ik vind het zo knap hoe Martin hiermee omgaat."

Want Martin, die is er ogenschijnlijk koel onder. Tijdens het gesprek met alle betrokkenen grapt hij af en toe wat. Als zijn vrouw het moeilijk heeft, knijpt hij in haar hand. ,,Ik zou best met de dader in gesprek willen. Tenminste, als er normaal met hem gesproken kan worden. Als hij zich niet meer verward gedraagt. Dan kun je de vraag stellen: waarom heb je dit nou gedaan?", zegt Martin. ,,Ik denk dat ik de boel aardig kan relativeren door mijn ervaring. Ik heb al veel gezien en meegemaakt. Maar vergis je niet: dit draag ik de rest van mijn leven met me mee."

Martin heeft aangifte gedaan tegen de 21-jarige man die hem aanviel. Aanstaande maandag dient de pro-formazaak tegen de verdachte.

