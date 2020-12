De nieuwe Hellemonder komt uit Veghel; ‘Ik heb de mal hier liggen’

VEGHEL/HELMOND - Het was even zoeken voor José Nicholson. Ze wilde het door haar man ontworpen beeldje D’n Hellemonder uit de jaren tachtig nieuw leven in blazen voor goede doelen, maar waar was de mal? Degene die daar over ging, leeft niet meer. Dat werd zoeken.

De beeldjes werden vroeger gemaakt bij een gieterij in Venlo. Dat bedrijf is al jaren dicht. Wie de fabricage had overgenomen, dat wist José niet. Jac Aarts, die 36 jaar geleden met Ray Nicholson en Cor Swinkels het initiatief nam voor een eigen Helmonds beeldje, regelde dat altijd. Hij overleed vorig jaar. ,,Ik heb het aan zijn zonen gevraagd, maar die hadden geen idee. Het leek einde verhaal. Zonder mal geen Hellemonder.”

The Voice of Holland

José Nicholson ging op digitale zoektocht. ,,Uiteindelijk kwam ik bij gieterij TENAX in Veghel uit. Ik kreeg eigenaar Ronnie van Grunsven aan de lijn. Die zei ‘ik heb de mal hier liggen’. Hij nam twintig jaar geleden een deel van de inboedel van het failliete Venlose bedrijf over. In 2017 heeft hij de laatste Hellemonders gemaakt en daarna niets meer gehoord. Nou, dan ben ik de nieuwe opdrachtgever, zei ik. Het is een gieterij die zelfs de trofee van de Voice of Holland maakt.”

Ronnie van Grunsven wist niet dat Jac Aarts is overleden: ,,We hebben veel dingen die om de twee, drie of vier jaar terugkomen. Dus valt het niet meteen op dat er geen bestelling kwam voor het beeldje.” Nu mag hij er weer honderd maken. De eerste vijftig zijn geleverd, met de rest is hij bezig. ,,Ik giet ze met kunsthars. Dan moet ik ze nabewerken. Eerst slijpen, dan in de basiskleur spuiten en ten slotte patineren (techniek om een beeld ouder te laten lijken). Dat gebeurt met de hand.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ronnie van Grunsven geeft het beeldje zijn bronzen kleur © DCI Media

De man met baard, pet en kat wordt verkocht in de pop-upstore van Helmond Sport. De prijs is 19,95 euro. Ook bij de VVV in de bibliotheek blijft het beeldje verkrijgbaar. ,,Ik wil er niets aan verdienen. Het geld gaat naar de amateursport”, zegt José Nicholson. Net als in 1984. Toen werd er 14.000 gulden opgehaald om Rood-Wit '62 aan een tribune te helpen. ,,Ook muziekverenigingen kregen geld. Later was het beeldje alleen nog een souvenir bij de VVV.”

Quote Het moest geen kattenmép­per worden José Nicholson, Blaast beeldje D'n Hellemonder nieuw leven in

Bouwkundige Jac Aarts kwam destijds op het idee voor D’n Hellemonder. Hij was op bezoek bij een verzamelaarster die tientallen beeldjes had van steden en dorpen. Helmond ontbrak. 'Breng jij die dan uit', kreeg hij te horen. Aarts haalde de aan deze krant verbonden striptekenaar Ray Nicholson er bij voor het ontwerp en dirigent/muziekleraar Cor Swinkels voor de begeleidende tekst. ,,Het moest geen kattenmépper worden. Dat is zo stereotype.”