De ogen en oren van Helmondse buurten weer scherp krijgen met avond over buurtpreventie in Helmond

HELMOND - De klad zit er in bij de Helmondse buurtpreventieteams. Terwijl ze hard nodig zijn om wijken veilig en gezellig te houden. Een avond in Het Speelhuis moet de boel weer op gang brengen.

,,Het is een goed begin. Er is actie nodig”, zegt gemeenteraadslid Berry Smits. De avond op 22 september is georganiseerd door de gemeente, politie en LEV-groep. Doel is ontmoeten, ervaringen delen en nadenken over de verdere ontwikkeling van buurtpreventie.

Quote De groepen die we hadden moeten nieuw leven ingeblazen worden Berry Smits, buurtpreventieteam Apostelwijk

Smits: ,,Ik hoop dat afgehaakte vrijwilligers er weer de schouders onder willen zetten. Die groepen zijn zo belangrijk.” In buurten met actieve preventieteams is vaak minder overlast en voelen bewoners zich veiliger. Belangrijkste is dat buren elkaar en hun omgeving leren kennen en samen zorgen dat het er fijn wonen is.

Smits laat geen gelegenheid onbenut om de waarde van buurtpreventieteams onder de aandacht te brengen. Het allerbelangrijkste is volgens hem dat de groepen er niet alleen voor staan. Niet overal wordt de ‘bemoeizucht’ van oplettende buren gewaardeerd. ,,Zorg dat ze goed ondersteund worden door professionals; dat boa’s en politie-agenten reageren op zaken die worden gemeld.”

Ambassadeur

Hij weet waar hij het over heeft. Heel lang geleden was Smits al ambassadeur buurtpreventie voor de provincie Noord-Brabant. Nog altijd is hij actief bij het buurtpreventieteam in de Apostelwijk. Ruim 27 jaar bestaat die groep. Veel actieve vrijwilligers zijn er al sinds de oprichting bij.

Maar dat is volgens hem lang niet overal zo. Er zijn veertig buurtpreventieteams in Helmond. Nou, zegt Smits: ,,Er zijn er veertig op papier. Maar hoe functioneren die?” Een aantal leidt een slapend bestaan. Door corona hebben ze het ook niet makkelijk gehad, erkent hij. Samenkomen kon niet of moeilijk. Op straat actief zijn was lastiger dan voorheen.

In elke buurt actief

Smits hoopt dat de preventie-avond in Het Speelhuis weer een en ander in beweging brengt. Burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel heeft al vaker gezegd dat zij buurtpreventie waardevol vindt. In 2016 is er al eens een buurtpreventieweek op touw gezet. In de uitnodiging staat nu dat de gemeente hoopt dat er op termijn in elke wijk en buurt teams zijn.

Smits is daar natuurlijk voor, maar hij wil de prioriteit ergens anders leggen. ,,De groepen die we hadden moeten nieuw leven ingeblazen worden”, zegt hij. ,,Een buurtvereniging zorgt voor de barbecue en paaseitjes, een buurtpreventieteam voor veiligheid en een fijne woonomgeving.”

Aanmelden voor de buurtpreventieavond op 22 september in Het Speelhuis (voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in buurtpreventie) is verplicht en kan via buurtpreventie@helmond.nl. Digitaal deelnemen via een livestream kan ook.