De ouderen van Alphonsus fietsen voortaan ook als het hard regent lekker door Helmond

Mevrouw Hezemans is de oudste deelnemer van het sportclubje dat sinds een jaar onder begeleiding van buurtsportcoach Flo de Haas van Jibb+ wekelijks bij elkaar komt. Weer of geen weer, er kan nu altijd gesport worden. En ook op dagen dat de coach er niet is, kunnen de bewoners en ook anderen, voortaan aan de slag op het beweegplein.

De digifiets valt meteen in de smaak. Wie er op stapt – of zijn rolstoel aanschuift – kan routes over heel de wereld fietsen; door Londen, New York, Rome, Sydney, onder water, de bergen in... De eerste die opstapt kiest maar ‘gewoon’ voor Helmond. Over de Markt, de Kamstraat in, achter de Hema door richting het kasteel. ,,Zo, daar krijg je het warm van.’’