De Peel ‘moet af van het kerktorendenken’, omwille van het gezamenlijk economisch belang

Gevecht om schaarse bedrijfs­ruim­te dwingt gemeenten in regio Eindhoven tot herbezin­ning: ‘We hebben dit nog nooit gezien’

EINDHOVEN - Het gevecht om schaarse bedrijfsruimte dwingt de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) om versneld te kijken naar de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Tot die slotsom komen de wethouders Stijn Steenbakkers van Eindhoven en Marc Jeucken van Geldrop vanwege de bijzonder voortvarende verkoop van grond bijvoorbeeld op Park Forum West in Eindhoven en op Westfields in Oirschot.

10:19