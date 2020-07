De rijdende concertzaal Classic Express is helemaal opgeknapt en laat basisschoolleerlingen weer genieten

De door Movico gebouwde Classic Express is na een opknapbeurt weer klaar om basisschool­leerlingen onder te dompelen in klassieke muziek.

Veel kinderen herkennen de Danse Macabre wel als de muziek van het Spookslot in de Efteling. De onheilspellende tonen live op viool horen in de Classic Express van het Prinses Christina Concours is echter een andere, intensere muzikale ervaring. Ademloos luistert een groepje Deurnese basisschoolleerlingen naar Iris van Nulands uitvoering van het beroemde stuk van Saint-Saëns. De kinderen behoren tot de eersten die de vernieuwde Classic Express van binnen zien.

De rijdende concertzaal is na een grondige opknapbeurt in de stal van Movico – de Deurnese firma die deze express zo’n 12,5 jaar geleden ook bouwde – weer klaar om langs basisscholen te toeren. De afgelopen jaren werden volgens tellingen van het Prinses Christina Concours al 130.000 kinderen op klassieke muziek getrakteerd. De grens van 5000 concerten nadert met rasse schreden. En dus was de tot concertzaal uitschuifbare trailer toe aan een opknapbeurt. De buitenkant werd opgefrist en binnenin werden de licht- en geluidsinstallatie onder handen genomen.

Aan een goede akoestiek ontbreekt het in de gerenoveerde Classic Express niet, blijkt wel tijdens het miniconcert van Michel Xie op piano, Iris van Nuland op viool en Matthijs van Delft op gitaar. De jonge muzikanten – prijswinnaars van het Prinses Christina Concours – mogen tijdens de presentatie in de loods van Movico de ‘nieuwe’ Classic Express een muzikale vuurdoop te geven. De gasten, waaronder de basisschooljeugd voor wie de express bedoeld is, worden getrakteerd op het meeslepende gitaarspel van Villa-Lobos, een liefdevol pianostuk van Robert Schumann en de sinistere Danse Macabre. De kinderen luisteren gebiologeerd.

,,Ik heb kinderen met spasme duidelijk zien ontspannen tijdens een bezoekje aan de express”, haalt Wytse Dijkstra herinneringen op. Zij is Prinses Christina Concours-medewerkster van het eerste uur en moest leerkrachten er vaak van overtuigen dat hun leerlingen écht wel 45 minuten hun aandacht bij muziek konden houden. Muziek ontspant, weet ook Stefan Aspers van Movico. Zonder coronacrisis had hij nu slopende dagen beleefd in de Tour de France, waar Movico ieder jaar met een peloton vrachtwagens het decor verzorgt. ,,Muziek is tijdens de Tour na alle hectiek dé manier om even stoom af te blazen.”

Muziek is voelen en beleven, vult directeur Alexander Buskermolen van het Prinses Christina Concours aan. ,,Hopelijk ervaart ieder kind de wereld net wat mooier na het bezoeken van de express.” Luca van Kerckhove (11) kent de schoonheid van muziek. ,,Ik speelde piano en wil nu saxofoon leren.’' Een Candy Dulfer in de dop? ,,Nou nee, ik droom van een eigen restaurant. Natuurlijk wel met mooie muziek.”