‘De Rijpel’ in Helmond is weer een stukje mooier

Jan Berkhout (1930-2019): Oud-burgemees­ter Mierlo was zakelijk en kreeg dingen gedaan

17:03 MIERLO - ‘I did it my way’. Met die woorden nam de dinsdag overleden Jan Berkhout in 1995 afscheid als burgemeester van Mierlo. En hij deed het inderdaad op zíjn manier, herinnert Dré Bemelmans zich, destijds voorlichter in die gemeente. ,,Berkhout kwam uit het bedrijfsleven en had een zakelijke aanpak. Daarin verschilde hij van zijn voorganger Jo van Lokven.”