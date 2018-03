De Rimboband uit Aarle-Rixtel pakt Paaspop in

De zaal is groot en de zaal is vol. En dus staan de meeste koppies van de leden van de Rimboband gespannen. Maar dat kan ook met het 'voorprogramma' te maken hebben. Er staan twee volwassen mannen in een legging te playbacken met een prei in de hand. Je ziet er een aantal denken bij de Rimboband: waar zijn we in hemelsnaam beland?

Nou, op megafestival Paaspop dus. De traditionele opener van het festivalseizoen. ,,Toen we hoorden dat er ook mensen met een beperking optraden, moest ik echt even gaan kijken. Ik vind het fantastisch dat ze hier zijn", vertelt bezoekster Ria Wielemans (53) uit Veghel, voorafgaand aan het optreden. ,,In deze zaal kan echt alles. Er is ruimte voor iedereen. Hoeveel vrijwilligers hebben ze ook wel niet bij zich? Dat is toch geweldig?"

Trieste aanloop

In de Loco Royale-tent staan honderden mensen te wachten op de show van de Rimboband. Nog nooit eerder stond de muziekclub uit Aarle-Rixtel op zo'n groot podium. De Rimboband, gevormd door mensen met een beperking en tientallen vrijwilligers, kende een trieste aanloop naar de performance op Paaspop. Jos van Lieshout (73), mede-oprichter, overleed afgelopen week plotseling. Medebestuurslid Ank Swinkels zei daarover: ,,Maar het optreden op Paaspop gaat door. Zo zou Jos het gewild hebben."

Volledig scherm Tijdens de toegift van de Rimboband werd de polonaise ingezet © René Manders

En dus staat er nu een complete mensenmassa mee te deinen op de klanken van de Rimboband. Dirigente José van Bommel gebaart dat het volk vooral mee moet klappen in de maat. Maar eigenlijk is het niet eens nodig. De tent wordt steeds wat gekker. Marij Kluytmans (44) uit Schijndel: ,,Volgens mij zijn de zenuwen bij de band nu onderhand ook wel verdwenen. Ik dacht eerst: ze zullen toch niet alleen kerstliedjes spelen? Nee, dit is kei-leuk. Ik blijf hier nog effe hangen voordat ik naar Ronnie Flex ga, je weet wel, die jongen met die knot op zijn hoofd."

Rimboband-voorzitter Ad van den Brand is blij met hoe alles verloopt vandaag. ,,We kregen vanuit de organisatie een uitnodiging, en ze hebben het echt fan-tas-tisch georganiseerd. Er staat vijftig man op het podium en we hebben dertig vrijwilligers bij ons", zegt Van den Brand. ,,We hebben enorm veel geoefend. Je moet je voorstellen: normaal gesproken spelen we voor een ouder publiek. Dan gaan we de kerken in. Dat je zó voor een overwegend jong en publiek mag spelen is waanzinnig. Dan zie je waartoe mensen met een beperking juist allemaal toe in staat zijn."

Guus Meeuwis

Tussen de nummers door zwaaien de leden van de Rimboband naar hun familieleden. Het half uur wat er voor het optreden staat? Ach, dan loopt het maar wat uit. Er is geen houden meer aan als de twee laatste nummers, covers van Guus Meeuwis, worden ingezet. Bekers bier worden in de rondte gegooid en de polonaise bereikt elk stukje zaal. Een enkele bezoekers maakt dat al niet meer mee. De man die net nog rond stond te springen, ligt op apegapen. Gesloopt door het pils, en de Rimboband.