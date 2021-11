‘De Spet’ uit Someren wordt Nederlands kampioen wielrennen bij de amateurs

Dit is waarschijnlijk de huldiging daarna. Spetgens staat rechts in de deuropening. Maar wie zijn de andere mensen ? Herkent u zichzelf of een ander op deze foto? En waar staat dit gezelschap?

Spetgens lijkt een jaar later zijn titel te prolongeren. De renner van het Helmondse Buitenlust komt weer als eerste over de streep, maar wordt later door de jury gediskwalificeerd. Hij zou medevluchter Ben Koken in de eindsprint hebben gehinderd. In 1975 wordt hij beroepsrenner bij de Canada Dry/Gazelle-ploeg, maar dat duurt slechts een half jaar.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van de Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Intocht Sinterklaas, 10 november 1968. © Jozef van den Broek/RHCe

Jean Plaghki was de hoofdrolspeler

Geen reacties op de foto van vorige week, de intocht van Sinterklaas in Helmond op 10 november 1968. De boot uit Spanje meerde af bij de fabriek van Diddens en Van Asten, bekend om haar wollen dekens met het plastic katje erop. De hoofdrolspeler in die jaren was Jean Plaghki.

Begin jaren vijftig werd hij door het Helmondse Sint-Nicolaascomité gevraagd. Plaghki (met Poolse voorouders, vandaar de naam) had al ervaring opgedaan bij bedrijven en families. Zijn eerste bisschoppelijk optreden was in 1942 bij Frans-Joseph van Thiel, de latere voorzitter van de Tweede Kamer.

Zie ginds komt de grindboot...

Omkleden deden deze Sint en zijn Pieten bij de zusters Clarissen in de Molenstraat. Het was altijd een heel gedoe om een vaartuig te vinden, vertelde hij eens tegen deze krant. Zo is het gezelschap een keer noodgedwongen op een boot vol met bergen grind Helmond binnengevaren.

Het Eindhovens Dagblad deed op 11 november 1968 verslag van de intocht die op de foto is te zien. Er werd toen nog niet op een woord meer of minder gekeken: ‘De Goed Heiligman die wegens gulheid en vrijgevigheid bekend staat, kreeg nu, voordat hij zelf de kans gekregen had iets weg te geven, van de vier kinderen Raymakers een door hen gemaakte stoomboot op een papieren bord aangeboden.’

Quote We gingen via de Veestraat, door de Ameide­straat, Molen­straat, Burgemees­ter Van Houtlaan, Bijster­veld, Willem Prinzen­straat, Lucas Gassel­straat, Wethouder Ebbenlaan, Uiverlaan, Julia­nalaan, Prins Hendrik­laan en ’t Haagje naar de Steenweg Jean Plaghki, Over de route in de beginjaren

Burgemeester Jacques Geukers vroeg de Sint bij zijn tocht door de stad vooral te letten op de nieuwe winkels die er sinds zijn laatste bezoek aan Helmond bijgekomen zijn, tekent de verslaggever op. Op deze rijtoer in 1968 wordt het Spaanse gezelschap voorafgegaan door ‘stadsharmonie Phileutonia, de Schotjes (van Binderen, doedelzakspelers), de Vespaclub, Avanti, drumband Bernadette, de ponyclub, beide drumbands van Leonardus, de verkeersbrigadiers (te zien op de foto) en rijvereniging Jeanne D’Arc’.

Een tocht die in zijn beginjaren veel langer was dan nu, zei de in 2017 op 97-jarige leeftijd overleden Jean Plaghki. ‘We gingen van het kanaal naar de Veestraat, en dan door de Ameidestraat, Molenstraat, Burgemeester Van Houtlaan, Bijsterveld, Willem Prinzenstraat, Lucas Gasselstraat, Wethouder Ebbenlaan, Uiverlaan, Julianalaan, Prins Hendriklaan en via ‘t Haagje naar de Steenweg. Onderweg wisselden we drie keer van harmonie’.