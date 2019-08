De Steenweg in Helmond redt zich wel

VIDEO Schiettent Park Hilaria dicht; politie neemt wapens in beslag

10 augustus EINDHOVEN - Schiettent Special Forces op Park Hilaria in Eindhoven is per direct gesloten. Bezit van de gebruikte wapens – airsoft-pistolen van het merk Walther – is volgens de politie wettelijk niet toegestaan. Ze zijn in beslag genomen.