Dé stem van Jan Peeters, ook tijdens de Ronde van Stiphout

Hitte treft ook sluizen in Zuid-Willems­vaart

27 juli HELMOND - Twee sluizen in de Zuid-Willemsvaart hebben problemen gehad als gevolg van de hitte in ons land. De scheepvaart bij Sluis Helmond (bij de wijk Brouwhuis) en Sluis Hintham (Den Bosch) had daar donderdag flink last van.