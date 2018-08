De Stroom in Helmond wordt 'Jeelo-school'

Met zo'n honderd kinderen is De Stroom een kleine basisschool in Helmond. Dat lage aantal is geen reden om over sluiting na te denken. ,,Ons bestuur vindt het belangrijk dat er in Brouwhuis openbaar onderwijs blijft", zegt directeur Maarten Jacobs. De school is wél begonnen met een ander onderwijsconcept: Jeelo. Om nieuwe leerlingen te trekken. En als een soort 'proeflab' voor de Stichting Openbare Basisscholen Helmond.