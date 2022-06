De Stroom sluit project af: spelenderwijs nóg beter worden in het verkeer

Een beetje gespannen is Max wel, de leerling van OKC De Stroom uit Helmond is zojuist door Jovel het podium opgeroepen om hem te assisteren tijdens The Magic Traffic Show. Al snel wordt de koter gegrepen door het enthousiasme van Jori Veldhuizen.

De acteur die tijdens de educatieve show over verkeersregels in de huid van Jovel kruipt trekt zijn ‘assistent’ een veiligheidsvestje aan, geeft hem een high-five en duwt hem een stopbord in de handen. Niet veel later straalt Max van oor tot oor als hij beseft dat hij mag bepalen wanneer Jovel het zebrapad mag oversteken.

Briefje in brievenbus

Het is maar een klein fragment uit de The Magic Traffic Show die woensdag te zien was bij OKC De Stroom uit Helmond waarbij de gymzaal werd omgetoverd tot verkeersplein met tal van verkeersborden en zelfs een echt stoplicht.

De voorstelling draait om Jovel die bij thuiskomst een briefje in zijn brievenbus vindt. Hij was niet thuis toen de bezorger zijn pakje kwam afleveren, wil hij het vinden dan moet hij samen met de leerlingen allerlei verkeerssituaties oplossen.

Dat de show in Helmond te zien was is een unicum en is te danken aan Mirjam van Arendonk. De lerares zit dit jaar precies veertig jaar in het onderwijs en kreeg de voorstelling cadeau van oud-wethouder Frans Stienen. ,,Ik zet me al jaren in voor de verkeersveiligheid”, zegt Van Arendonk. Mede dankzij haar inspanningen heeft De Stroom al jaren het Brabants Veiligheidslabel.

De voorstelling past perfect in de afronding van het project verkeer waar de leerlingen de afgelopen twee jaar druk mee bezig zijn geweest. ,,Tijdens een vergadering hadden we het over deze voorstelling maar het leek in eerste instantie niet haalbaar vanwege het prijskaartje. Gelukkig zei Frans direct dat hij daar wel iets in kon betekenen en zodoende hebben we de Helmondse primeur”, aldus Van Arendonk.

Maar waarom is de voorstelling zo belangrijk als afronding van het project? ,,We zijn druk bezig geweest en iedereen heeft wel kennis over de verkeersregels maar dat is niet genoeg, we hopen dat ze door te kijken en de interactie nog beter gaan nadenken als ze de weg op gaan” stelt de lerares.

In het eerste jaar werden eenvoudige verkeerssituatie behandeld, deze werden steeds complexer om de kinderen bewust te laten nadenken. Stienen was ook aanwezig en was na afloop onder de indruk. ,,Dit blijft zeker hangen bij de kinderen”, klonk het overtuigend.