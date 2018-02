De tijd van praten is in Brouwhuis voorbij

Dat is de insteek van Carla Kentgens, Pieter van den Broek en Martijn van Dijck. Ze richten samen Brouwhuis Belang op en hielden dinsdagavond een eerste bijeenkomst in wijkcentrum De Loop. Daar kwam een kleine vijftig man op af.

Onder wie de nodige politici en raadsleden in spe. De belangengroep was daar vooraf positief over: dit zijn immers de mensen die straks wellicht de beslissingen nemen. Helaas werd het de discussie wel voor een deel door de politiek gekaapt. ,,Mag er ook een keer een bewoner aan het woord", verzuchtte een vrouw hardop. ,,Het enige dat ik wil zeggen: degene die achter het bureau de regeltjes verzint, wil ik graag uitnodigen voor een barbecue bij mij in de tuin, aan het kanaal bij dertig graden."

7 dagen

Want hoewel het maar zeven dagen per jaar mág stinken, gebeurt dat zeker zeventig dagen per jaar, illustreerde Van den Broek. Als dan ook nog het BZOB-bos zou worden gekapt om daar nieuwe bedrijven uit de zwaarste milieucategorie te vestigen, gaat de overlast nog verder omhoog. Terwijl die juist kleiner moet worden.

De belangengroep strijdt dan ook tegen de stankoverlast en tegen uitbreiding van het aantal bedrijven. Volgens Kentgens verschilt de groep daarin niet met de wijkraad, die lang de weg van het overleg koos maar onlangs besloot niet meer over uitbreiding van BZOB te willen praten. ,,Brouwhuis Belang is misschien af en toe wat feller op twitter en in de media, dat moet kunnen. De wijkraad doet het met tact. We willen zeker geen verdeeldheid, daar schiet Brouwhuis niets mee op", aldus Kentgens.

Actie

Martijn van Dijck hield een vlammend betoog: ,,Ik woon nu twintig jaar in Brouwhuis. Van mijn buren hoorde ik alleen maar: we kunnen toch niks tegen de stank doen. Toen ik via een raadslid vernam dat het toch nooit wordt opgelost, was ik het zat. Het is tijd voor actie. Ik ben opgegroeid in Den Haag bij het Malieveld. Opgevoed met demonstraties. Brouwhuis, word wakker!"

,,Als we met 10.000 mensen zijn in Brouwhuis, kunnen we met 10.000 aan het hek staan. Ons vastmaken met een hangslot van de gamma", klonk het uit de zaal. ,,Ik kan dat hek ook dichtlassen", opperde een man. ,,We moeten als Brouwhuis grenzen stellen. Tot hier en niet verder."