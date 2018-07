De Traverse in Helmond in september weer open

De Traverse ging in april failliet, net als De Kokse Hoeve in Gemert. Beide zaken hadden dezelfde uitbater. De Kokse Hoeve werd vlot onderhands verkocht aan de pandeigenaar/voorgaande exploitant. De exploitatie van De Traverse zou waarschijnlijk geveild gaan worden, liet de curator weten.

Loverbosch nam het pand van De Traverse in februari over van bierbrouwer Bavaria. Het faillissement van de zaak kwam voor hem naar eigen zeggen als een verrassing. De horeca-ondernemer had aanvankelijk weinig trek om de exploitatie van De Traverse op zich te nemen. Hij was niet van plan het voor de inventaris beoogde bedrag neer te tellen. Uiteindelijk kwam hij met de curator toch tot een vergelijk. „Wij zijn daarbij ook wel wat opgeschoven ja. Nu hebben we alles in eigen hand”, aldus Loverbosch, die daarmee doelt op zijn grotere plan. Hij wil West-Ende en De Traverse met elkaar gaan verbinden, letterlijk.