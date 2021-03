De uitputtingsslag van een jaar corona in 't Elkerliek: 'Buiten gaat het normale leven door, terwijl jij weet wat er in het ziekenhuis gebeurt’

De aanloop

Longarts Giny Clappers-Gielen (44): „Uiteraard weet je van China en Noord-Italië en hou je als longarts de medische literatuur bij, maar we werden toch overvallen.”

Spoedeisende Hulp-verpleegkundige Imke Stiphout (34): „Een virus in China, zoiets als SARS. Ik dacht: het zal wel loslopen. Bij de beelden van de volle ic’s in Italië kwam het besef dat het niet goed was.”

Anesthesist Mira de Baat (39): „De berichten uit China nam ik voor kennisgeving aan. Bij de beelden uit Noord-Italië kreeg ik een onbehaaglijk gevoel. En daarna kwam de spanning.”

Crisiscoördinator Theo Ermens (54): „Begin februari werden mijn collega Leda Rovers en ik bijgepraat door de GGD GHOR afdeling Eindhoven. We hadden het nog niet echt in de gaten. We hebben in het ziekenhuis overal draaiboeken voor: stroomuitval, een ongeval met veel gewonden en ook virusuitbraken. Maar corona was nieuw. Een week voor de eerste Nederlandse coronapatiënt in Tilburg (eind februari, red.) was nog het idee dat het vergelijkbaar was met griep. We zijn een crisisplan gaan maken, een afgeleide van het plan voor een grieppandemie.”