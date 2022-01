De verbouwing van de supermarkt in Brandevoort gaat niet ongemerkt voorbij

HELMOND - De Albert Heijn in Brandevoort wordt verbouwd en dat gaat niet geruisloos aan de buurt voorbij. Omwonenden klagen over herrie en een overvol parkeerterrein.

De supermarkt in het centrum van de Helmondse wijk is sinds afgelopen zaterdagmiddag gesloten voor een grote ombouwoperatie. Zondag in alle vroegte zijn de werkzaamheden van start gegaan. De winkel wordt niet uitgebreid, maar binnen de bestaande muren gaat de inrichting op zijn kop. Er komt meer ruimte voor vers, een extra zelfscankassa en de super gaat van het gas af, meldt AH in een persbericht over de verbouwing.

Tot laat in de avond

In het pand aan de Plaetse sjouwen, boren en timmeren tientallen werklui er op los. Via het laad- en losstation worden de materialen aangevoerd. Op het parkeerterrein staan bouwketen, afvalbakken en containers met bouwmaterialen. Voor deze ‘bouwplaatsinrichting’ is een vergunning afgegeven.

Op social media doen verschillende Brandevoorters hun beklag over de werkzaamheden. Er zijn door AH brieven verspreid. Maar omwonenden hadden ook graag geweten dat er ’s avonds en in het weekend een hoop drukte kan zijn.

Boren in beton

Dinsdag rond het middaguur is het vrij rustig. Maandag was de herrie blijkbaar niet te harden. Toen werd er in beton geboord. Het geluid dreunde diep door in het blok met woningen en winkels. ‘Ik ben blij dat ik geen klanten in de winkel hoef te ontvangen’, zegt een ondernemer.

’s Ochtends kan er op het parkeerterrein geen mug meer door, is te horen in de buurt. Vrachtwagens laden en lossen er en werkbussen bezetten de vrije plekken. Pakketbezorgers en leveranciers moeten zich er doorheen wringen of een eindje lopen met hun dozen.

Als het gros van de bouwvakkers later in de middag huiswaarts gaat, keert de rust grotendeels terug. De afhaalklanten van de eettentjes aan het pleintje hebben dan geen last.

Naast klachten zijn er ook mensen die zeggen te begrijpen dat de supermarkt in zo kort mogelijke periode zo veel mogelijke uren wil maken om zo snel mogelijk weer open te kunnen.

Op dinsdag 18 januari om 11.00 uur gaat de vernieuwde AH in Brandevoort open.