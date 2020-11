De Veste in hartje Brandevoort krijgt een Frans tintje met Blok Venkatre

HELMOND - ‘We zijn uit de crisis en dat mag je zien.’ De Helmondse ontwikkelaar Robert Hellings kondigde eerder al aan dat de woningen van Blok 24 in Brandevoort ‘iets bijzonders’ moesten worden. Nu zijn de tekeningen voor ‘Venkatre’ klaar.

28 appartementen en 35 woningen gaat de Ontwikkelingscombinatie Cedrus-Adriaans Brandevoort bouwen in dit blok in De Veste, het centrum van de Helmondse wijk. Voor de hoeken zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling bedacht. ,,Frans-Normandisch. Met gestuukte gevels”, zegt Hellings over zijn persoonlijke favoriet. Het komt op de hoek Huiskensstraat-Langdonkstraat en het biedt ruimte voor twee ruime woningen met tuin.

Volledig scherm Een impressie van het waaggebouw in Blok 24 in De Veste van de Helmondse wijk Brandevoort. © Cedrus Vastgoed BV

Op de hoek Statenlaan-Langdonkstraat komt een ‘waaggebouw’. Het bestaat uit drie lagen met kap. Er komen vier woningen in. Hellings: ,,Op de begane grond kunnen bewoners een atelier of winkel maken. Het zou leuk zijn als daar iets ambachtelijks komt. Maar het kan natuurlijk ook een mooie thuiswerkplek zijn.”

Geveltuintjes met pioenrozen

Aan de Vaartsestraat komen de appartementen. Of deze verkocht of verhuurd gaan worden is nog niet besloten.

Om het versteende hart van de wijk wat groener te maken, zijn er geveltuintjes gepland. ,,Er is veel steen in De Veste. Op smalle stroken willen we tuintjes met pioenrozen maken.”

Volledig scherm Een impressie van de appartementen in Blok 24 in De Veste van de Helmondse wijk Brandevoort. © Cedrus Vastgoed BV

Kerstmis 2022

De 63 nieuwe huizen in het project Hartje Brandevoort worden vanaf medio 2021 gebouwd tussen de Statenlaan, Langdonkstraat, Huiskensstraat en Vaartsestraat. De verkoop start binnenkort. De prijzen zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat de appartementen rond de 2,5 ton gaan kosten. Voor de woningen zal de vraagprijs waarschijnlijk beginnen bij zo’n 3 ton.

Als alles volgens planning gaat, krijgen de bewoners rond Kerstmis 2022 de sleutel van hun nieuwe optrekje. ,,Dan kunnen we door naar het volgende blok”, aldus Hellings. Met zijn ontwikkelingscombinatie bouwt hij de komende jaren grote delen van Brandevoort vol. In De Veste wachten na Blok 24 nog twee blokken op invulling door Cedrus.

Inschrijven voor Blok 24 kan via de website van de ontwikkelaar.