De vis wordt in de Peel (niet overal even) duur betaald

Nee, gouden steigers krijgt de 2,3 hectare grote waterplas niet. Ook zullen de oevers niet bedekt worden met edelstenen, maar met damwanden. De oevers dreigen namelijk weg te spoelen en om dat te repareren moet de gemeente de portemonnee trekken. De beste oplossing is meteen ook de allerduurste.

Op precies hetzelfde moment buigt Laarbeek zich over een soortgelijk probleem. Ook bij De Koppelen in Beek en Donk spoelen de oevers weg, maar daar is veel minder geld voor nodig: zo'n 40.000 euro.

1,8 miljoen of 40.000, dat scheelt een hele grote slok op een borrel. Hoe dat kan? ,,Heb je even de tijd voor het antwoord”, vraagt Wim Swinkels van de Gebroeders Swinkels uit Vlierden. Swinkels rondde onlangs de werkzaamheden aan de Peellandvijver af (kosten 365.000, zie kader).

,,De ene vijver is de andere niet. Een vijver is geen vijver”, aldus Swinkels. ,,Het ligt er maar helemaal aan wat een gemeente wil voor inrichting. Hoe groot is de vijver? Is er slib, is dat misschien licht vervuild? Willen ze natuurlijke oevers of beschoeiing van beton? Hout? Kunststof? Willen ze aanlegsteigers? Moet de vijver uitgediept worden en hoe? Moet je eerst begroeiing weghalen en nieuwe beplanting aanleggen? Moet er een wandelpad komen en zo ja, met dure klinkertjes? Of gewoon een zandweggetje? Bij al dit soort zaken gaan verschillende tellers lopen.”

Daarnaast is het geen overbodige luxe om je vijvers te onderhouden, onderstreept Marinus Looper, deskundige op het gebied van oeverbescherming uit Friesland. ,,Het is een belangrijke buffer om hemelwater op te vangen. En als je oevers instorten of verzakken heb je echt een probleem, want dan heeft de hele buurt natte voeten.” De reden dat oevers vaker met grof geschut gestut moeten worden is ook het zwaarder wordende verkeer, aldus Looper. ,,Dat geeft veel meer druk op de bodem. Als je dan bijvoorbeeld ook nog het slappere veen als ondergrond hebt, dan moet je dat heel goed verankeren. Dat is kostbaar.”