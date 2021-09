De Vries wederom lijsttrekker van de SP in Helmond

Op mi­ni-safari door de High Tech Campus Eindhoven: Er leven meer diersoor­ten dan er nationali­tei­ten rondlopen

21 september EINDHOVEN - ‘Wat ruist er het door het struikgewas’ zong cabaretier Toon Hermans ooit. Op de High Tech Campus in Eindhoven kom je het te weten. Komend jaar, eens in de maand kun je in je lunchpauze op ‘mini-safari’ met een gids.