De wijk schoonmaken rondom winkelcentrum Straakven in Helmond: niet stoer, wel belangrijk

HELMOND - Ze vonden het helemaal niet stoer, de meeste leerlingen van groep acht van De Goede Herder. Maar daar malen deze vijf Helmondse leerlingen van de basisschool in Helmond-Oost totaal niet om. ,,Het is wel belangrijk voor onze toekomst", zegt Efe heel serieus. ,,Wat de anderen daar vinden, daar trek ik me helemaal niets van aan.”

En dus doen Efe en vier van zijn klasgenoten op deze zonnige zaterdagmorgen vrijwillig en uit volle overtuiging mee aan de schoonmaakactie Skon Straakven, om zo hun wijk een beetje schoon en dus leefbaar te houden.

,,We hebben op school les gehad over het milieu en over vervuiling", vertelt Rayan frank en vrij. ,,We hebben daarbij gehoord over de plastic soep in de zeeën, en we weten nu dat het tientallen jaren duurt voordat plastic in de natuur is vergaan. Daar willen we echt iets tegen doen, daarom doen we mee me aan deze actie.”

In de startblokken

Gewapend met grijpers en plastic zakken voor alle rommel die ze verzamelen, staan ze in de startblokken bij het medisch centrum aan de Lelystraat - materiaal dat beschikbaar is gesteld door het gemeentebestuur. Vandaag is de westkant van de Wethouder van Wellaan aan de beurt: de oostkant, de zijde van winkelcentrum Straakven, is vrijdag al grondig onder handen genomen door alle leerlingen van De Goede Herder.

Voordat de vijf van start gaan, geeft Moniek Rijkers nog wat laatste instructies. Samen met Veronica Lavrijsen is zij de initiatiefnemer voor Skon Straakven. ,,Toevallig kwamen we vorig jaar in contact met de mensen achter Skon Helmond, een club die met schoonmaakacties het centrum van de stad schoon probeert te houden. Begin dit jaar hebben we meegedaan aan de landelijke schoonmaakdag”, vertelt Rijkers.

Wisselende samenstellingen

Dat werkte inspirerend, want daarna besloten ze in hun eigen wijk Helmond-Oost aan de slag te gaan, vult Lavrijsen aan. ,,Omdat die wijk rond winkelcentrum Straakven ligt, vinden we Skon Straakven wel een toepasselijke naam.” Sindsdien maken ze eens in de zes tot acht weken op zaterdag een schoonmaakronde door de wijk. Meestal in wisselende samenstellingen, maar net als Rijkers en Lavrijsen is ook Marly elk keer van de partij.

Quote Er slingeren ook heel veel mondkapjes op straat, natuurlijk Moniek Rijkers, Skon Straakven

Dat het hard nodig is dat de wijk regelmatig goed onder handen wordt genomen, bewijst het eindresultaat telkens weer. Ze halen elke keer enkele tientallen zakken vol afval op. ,,Vooral in Straakven zelf en in de buurt van dit winkelcentrum is het erg", quasi-moppert Rijkers. Daar ligt het vol met achteloos weggegooide frisdrankblikjes en lege zakken chips - een kwestie van mentaliteit, vindt ze.

Heel veel mondkapjes

,,Er ligt ook altijd erg veel verpakkingsmateriaal van McDonalds", signaleert ze verder, terwijl deze fastfood-tent toch een heel stuk oostelijker in de stad staat. ,,En er slingeren ook heel veel mondkapjes op straat, natuurlijk. Maar daar zijn we na dit weekend gelukkig weer van af.”

Van de frisdrankblikjes over een tijdje ook, verwacht Lavrijsen. ,,Als er straks statiegeld op zit, zoals de bedoeling is van de regering, dan zal het daarmee wel afgelopen zijn. En anders leveren wij ze wel in en organiseren we van de opbrengst gewoon een lekkere barbecue.”