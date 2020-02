De wondere wereld van Tinus Derks in Cacaofabriek Helmond

Het is een tentoonstelling, zeker, maar eigenlijk hebben ze het hele hebben en houden van Tinus Derks in De Cacaofabriek gezet. En dus loop je via de keuken met het volgepropte dressoir, langs de gang met de knipperende lichtjes aan het plafond, via de eetkamer met op de tafel het boek ‘A portrait of the artist as a young man’ van James Joyce, naar een wat onbestemde ruimte waar je je ogen uitkijkt over de grote verzameling (nep)bloemen, honderd-en-een-snuisterijen, merkwaardige kunstwerken en spiegels, heel veel spiegels.