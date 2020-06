De worsteling van een voetbalclub in nood, Helmond Sport tussen hoop en vrees

Helmondse en Albert Heijn sluiten muizengate positief af: ‘Alles is uitgepraat’

12 juni HELMOND - Nadat Zineb uit Helmond boos terug is gegaan naar de Albert Heijn, omdat er een dode muis in het brood zat, wil ze nu laten weten dat het gedaan is met de zaak. De supermarkt heeft extra maatregelen getroffen en belooft dat ze er alles aan doen om dit soort risico's te vermijden. ,,We hebben alles uitgepraat en daarmee is het klaar.”