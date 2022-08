De zomerse aanbeveling van zangeres Senna Willems: zwemmen met zeekoeien

Senna Willems (Helmond, 2004) is als zangeres geboren. En ze hoopt over heel lange tijd ook als zangeres te sterven. Zingen kun je wel een beetje leren, maar de stem krijg je cadeau. Senna is daar het levende voorbeeld van. Wie haar hoort zingen hoort haar ziel, wie haar ziet zingen ziet een jonge meid die voor het podium is geboren.