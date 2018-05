Deal Helmond Sport; zo taxeer je een voetbalstadion

Rob de Bruyn en Bart Hoffman

helmond@ed.nl

De deal is ‘passend’, schrijft het stadsbestuur van Helmond aan de gemeenteraad, één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het huidige onderkomen van Helmond Sport blijkt 1,96 miljoen euro waard. De gemeente koopt het stadion en neemt alle schulden over van eigenaar Stichting Belangen Helmond Sport of scheldt ze kwijt. Diezelfde dag gaat de vlag uit en kan de kurk van de fles: Sportcampus De Braak gaat er echt komen.

Hoe kwam taxateur Gloudemans uit Rosmalen tot dat bedrag van bijna twee miljoen euro? Op verzoek van deze krant geeft het bedrijf inzage in het taxatierapport en een toelichting

Gloudemans is gespecialiseerd in de waardebepalingen van bijzonder vastgoed; havens, zorginstellingen en dergelijke, en zo ook voetbalstadions. De firma taxeerde de voorbije jaren onder meer de onderkomens van TOP Oss en VVV-Venlo. In Helmond ging Gloudemans aan de slag in opdracht van Stichting Belangen Helmond Sport, de eigenaar van het stadion op De Braak.

Hoe bepaal je de waarde van een voetbalstadion?

Taxateur Giem Broekmans: „Het taxeren van huizen is in het algemeen makkelijker. Je hebt dan veel vergelijkingsmateriaal. Bij een stadion is de waarde vooral afhankelijk van de geldstromen. Vooropgesteld: taxeren is geen exacte wetenschap; er is altijd een foutmarge. Bij bijzonder vastgoed is die groter dan bij woningen of kantoren.”

Hoe zijn jullie in dit geval te werk gegaan? Uiterlijk in 2023 moet er een nieuw stadion staan.

„De peildatum voor de waardebepaling is 7 februari 2018. We hebben met name gekeken naar de duur van de erfpachtovereenkomst. Die loopt tot 2039. Dus: wat zou het exploitatieresultaat van Stichting Belangen Helmond Sport zijn geweest als er nog 21 jaar gebruik zou zijn gemaakt van het huidige stadion? Daarbij zijn we uitgegaan van de contracten van de huidige huurders: Helmond Sport, twee horecabedrijven en de fysiotherapiepraktijk.”

Hoe ziet die erfpachtovereenkomst eruit?

„Stichting Belangen Helmond Sport heeft het stadion in juli 1999 in erfpacht gekregen van de gemeente, voor veertig jaar. De jaarlijkse vergoeding hiervoor is 45,45 euro, voorheen honderd gulden. In 2024 had deze overeenkomst herzien kunnen worden. De exploitatiemogelijkheden zijn contractueel zeer beperkt. Het stadion mag uitsluitend gebruikt worden om voetbalwedstrijden te laten spelen en trainingen te laten plaatsvinden.”

Volledig scherm De Noordtribune van het stadion van Helmond Sport. © marco magielse

Van welke bedragen is uitgegaan? We zien dat Stichting Belangen Helmond Sport van de vier huurders elk jaar in totaal 185.715 euro ontvangt. Helmond Sport betaalt als hoofdhuurder 118.000 euro.

„De marktconforme huur is vanaf 2020 bepaald op 242.715 euro. Want de huur die Helmond Sport nu betaalt is aan de lage kant. We hebben gekeken wat andere eerstedivisieclubs kwijt zijn. Het huidige huurcontract loopt nog twee jaar door. Voor daarna zijn we uitgegaan van een jaarlijkse huur van 180.000 euro.”

Hoe zit het met de kosten van de stichting?

„Die zijn vastgesteld op 40.000 euro per jaar. Eerder is uitgegaan van 35.000, maar Stichting Belangen Helmond Sport heeft aangegeven dat dit bedrag wat hoger moet zijn. Daarnaast hebben we voor het onderhoud tot 2039 in totaal 400.000 euro opgenomen, en bedragen voor de vervanging van het kunstgrasveld en de stoeltjes in het stadion. Als we deze bedragen níet hadden opgenomen, was de waarde van het stadion hoger uitgevallen.”

En de sloopkosten? En eventuele asbestsanering?

„Sloopkosten zijn niet meegerekend omdat Stichting Belangen Helmond Sport het stadion weer kan overdragen aan de gemeente. In het algemeen wordt overigens uitgegaan van 25 euro per vierkante meter. Van bodemverontreiniging is geen sprake en de kans op asbest is klein gezien de bouwperiode van het huidige stadion: 1995-1999.”



Helmond Sport zou kunnen degraderen. Zo’n scenario heeft een groot effect op de inkomsten; recettes, sponsorbijdragen en horeca-omzetten zullen waarschijnlijk flink dalen.

„Dit scenario hebben we niet kunnen berekenen, omdat er dan erg veel onzekerheden zijn. We hebben wel een gevoeligheidsanalyse gebruikt. Zo hebben we bij de huurinkomsten ook met plus en min 10 procent gerekend. En bij de exploitatiekosten plus en min 15 procent. Dan varieert de waardebepaling van het stadion van 1,71 tot 2,23 miljoen euro. De 1,96 miljoen valt binnen die bandbreedte.”

Is ook gekeken hoe deze waardebepaling zich verhoudt tot die van stadions van andere clubs?