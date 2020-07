Dealertjes Helmond opgepakt als signaal 'dat er nog steeds wetten zijn’

Verdachte draait verhaal over vermoorde vrouw in Mierlo helemaal om

13:07 DEN BOSCH - De zwerver die verdacht wordt van de moord op een vrouw op een vakantiepark in Mierlo, zegt opeens dat ze al dood was toen hij bij haar wegging. Eerder verklaarde hij dat hij haar levend achterliet in haar chaletje.