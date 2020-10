‘Debby had niet anders gewild: gewoon doorgaan’

Kerkdien­sten in Mier­lo-Hout en Stiphout vanaf zondag te volgen via internet

20 oktober HELMOND - Vanaf zondag 25 oktober zijn de Heilige Missen in de Luciakerk in Mierlo-Hout (9.30 uur) en de Trudokerk in Stiphout (11.00 uur) te volgen via deze link op internet.