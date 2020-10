Debby Wouters-Coolen (1971-2020) was het stralende gezicht van Iets Anders

De winkel die ze begon aan de Kasteellaan en later verhuisde naar de Helmondse Markt was ‘ons eerste kindje’, zoals echtgenoot Marco Wouters het omschrijft. ,,Ik weet nog goed dat we op een druilerige zondag in een huiskrantje zagen dat er een pandje te huur stond aan de Kasteellaan. We zijn direct in de auto gestapt en gaan kijken.”

Quote Ze was een zeer geliefde en betrokken onderneem­ster die overal aan meedeed, het is een heel groot verlies Linda Haverkamp, Centrummanager Helmond

Twee weken later werd het huurcontract getekend en was Iets Anders geboren. In de winkel voelde Debby Wouters zich als een vis in het water. De geboren Helmondse werkte eerst als intercedente bij Randstad maar twijfelde geen moment toen deze kans voorbij kwam. ,,Het ondernemende van haar familie kwam bovendrijven.”

In het knusse winkeltje begon ze klein maar al snel kreeg ze meer aanloop en werd Iets Anders steeds meer een begrip in Helmond. Toen twee jaar terug een pand aan de Markt vrijkwam, verhuisde ze daarheen. Ze ontving haar klanten altijd even vriendelijk, weet centrummanager Linda Haverkamp: ,,Ze was een zeer geliefde en betrokken onderneemster die overal aan meedeed, het is een heel groot verlies.”

Fanatieke ondernemer

,,Debby kon goed multitasken", stelt Marco Wouters. ,,Ze was een fanatieke ondernemer, een geweldige echtgenoot en de beste moeder die ik voor onze twee zonen kon wensen,” De twee hadden elkaar leren kennen tijdens een studie International Management in Haarlem, de vonk sloeg in het derde leerjaar over. Samen gingen ze op wereldreis en daarna in Helmond samenwonen.

Afgelopen maart werd ze ziek maar daar liet ze niets van merken, ze bleef positief en genoot nog van de borrelavonden met familie en vriendinnen. Ze was ook voor haar personeel veel meer een vriendin dan de baas. ‘Wij zijn onwijs trots op haar, trots op hoe ze was en trots op hoe zij deze prachtige winkel runde. Waar zij haar lief en leed in heeft gestopt. Wij zijn haar dan ook meer dan dankbaar dat wij voor haar in deze prachtige winkel mogen werken als een team. Wij zullen de winkel dan ook met alle liefde voortzetten en Debby voor altijd bij ons houden', schrijft het personeel op de website van de winkel.

Vrijdag wordt in besloten kring afscheid van haar genomen.