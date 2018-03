Decorbouwer Mario van den Elsen uit Helmond: Ik kan het niet uittekenen, wel maken

HELMOND: Mario van den Elsen bouwt sinds dertig jaar decors. Van special effects voor een lijk in de kast tot het ombouwen van een pizzeria in zes minuten.

Het is nog een rommeltje op het podium in de Smed in Stiphout. Maar daar zal snel verandering in komen. Mario van den Elsen(67) heeft net twee keer met materialen op en neer gereden naar de schuur waar hij aan de slag geweest is met onderdelen van het decor. Dat is bestemd voor de jaarlijkse toneelvoorstelling van de Stiphoutse toneelvereniging d'Opkamerkomedianten.

Sinds een jaar of dertig bouwt hij mee aan de decors. Toenmalig regisseur en decorontwerper Wim van Oorschot vroeg hem. Iemand had namelijk behangen maar de volgende ochtend bleek dat er half afgevallen te zijn. Toen er deuren geschilderd moesten worden, wisten ze hem weer te vinden. Weer later maakte van den Elsen de decors alleen: ,,Ik ging er vanuit dat als ik klaar was, van Oorschot, perfectionist als hij was, nog van alles aan zou passen. Tot mijn verbazing veranderde hij er helemaal niets aan."

Na in verschillende schuren aan decorstukken te hebben gewerkt, belandde hij in Mariahout op de zolder van een oude boerderij. Tijdens zijn kerstvakantie steekt hij er de meeste uurtjes in. ,,Het leukste vind ik het uitwerken van het idee. Ik krijg een kleine schets van de plattegrond en daar ga ik in mijn hoofd mee aan de slag. Een probleem is dat ik het verder niet uit kan tekenen. Vorig jaar had ik wat krabbeltjes van een schip gemaakt waar ik zelf nauwelijks wijs uit kon, laat staan een ander. Het is niet dat ze niet willen helpen, maar ik heb het idee in mijn hoofd zitten en heb het vlugger zelf gemaakt. Vandaar dat ik alles lekker op mijn gemak zelf doe."

Hij maakt niet zomaar een decor, 't is vakkundig in elkaar gezet, geschilderd en behangen, met oog voor details en met een door hem bedachte ruimte voor de souffleurs die het hele decor kunnen overzien. ,,Omdat ik weet dat het gerespecteerd wordt en er de financiële mogelijkheid is om het goed te doen, is het elke keer weer een leuke uitdaging om het te maken. Erg leuk vind ik het als er speciale effecten gemaakt moeten worden zoals voor iemand die als lijk in een kast moest hangen. Of zoals jaren geleden een pizzeria in een pauze van 6 minuten geheel 'gerenoveerd' moest worden."