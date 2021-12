Deel ouders Vrije School Peelland bezorgd over mondkapjes, scholenkoepel is discussies beu

HELMOND - Een deel van de ouders van Vrije School Peelland in Helmond gaat hun zorgen over coronamaatregelen kenbaar maken in een brief aan de schoolleiding. De koepel waartoe de Vrije School behoort heeft genoeg van de discussie met ouders over mondkapjes.