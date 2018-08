Deel parkeerplaats bij Cacaofabriek Helmond 's morgens dicht

HELMOND - Een deel van het gratis parkeerterrein bij de Cacaofabriek in Helmond wordt ’s ochtends tussen 7.30 en 9.15 uur afgesloten voor auto’s. Dat maakt de gemeente bekend. Wanneer de maatregel ingaat en hoe groot het deel is dat wordt afgesloten, is nog onduidelijk.