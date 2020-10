Deel zandwal Goorlooppark-Noord Helmond weer afgevoerd wegens vervuiling

De gemeente zou twee vliegen in één klap slaan toen ze besloot overtollige grond uit het Burgemeester Geukerspark rechtstreeks naar het Goorlooppark-Noord te brengen. In het Geukerspark in het centrum was grond te veel, bij het park bij de Europaweg was zand nodig om het terrein bouwrijp te maken. In de toekomst komen daar bouwkavels in het zogenoemde plan Molenbunders II.