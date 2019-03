Deens/Zuid-Afrikaanse artiest was twee weken in Helmond: ‘Ik zou elke week voor zo'n publiek moeten optreden’

videoHELMOND - De Deens/Zuid-Afrikaanse podiumkunstenaar Daniel Rosenfeldt was de eerste ‘artist-in-residence’ op het fictieve Landgoed Leonardus in Helmond. Zaterdagavond sloot hij zijn verblijf van twee weken af met een show in het Annatheater.

Een kleine twintig mensen zit er zaterdagavond in het Annatheater in Helmond, uitverkocht is de zaal bijna lange na niet. En toch is Daniel Rosenfeldt, de Deens/Zuid-Afrikaanse podiumkunstenaar die door Landgoed Leonardus is uitgenodigd om hier op te treden, blij dat er nog zoveel publiek op zijn show is afgekomen. ,,Het is het dubbele aantal van wat ik had gedacht dat er zou komen", zegt hij, oprecht verrast. ,,Normaal is er veel meer tijd om voor zoiets reclame te maken, want dit is nog maar zo kort geleden aangekondigd.”

Circa twee weken geleden trok Daniel in het gastenverblijf van het imaginaire Landgoed Leonardus dat is ontsproten uit de hoofden van de Helmondse Corry Smolders en de Deense kunstenares Laerke Kersten. Hij is de eerste officiële ‘artist-in-residence’ die ze voor dit kunstproject hebben uitgenodigd en de bedoeling is dat er nog vele na hem zullen volgen. Gedurende zijn kortstondige verblijf in de zijstraat Bij de Populieren heeft Daniel gewerkt aan de show, die hij vanavond laat zien: Thereisnoiinidiot (There is no I in idiot).

,,Het is een show waarin ik wil laten zien dat we in een illusie leven, dat we zijn wat onze gedachten zijn. Het draait eigenlijk allemaal om psychologie", zo legt hij uit aan het begin van het optreden. Het past wel in de opdracht die hij van Smolders en Kersten heeft meegekregen: om te verbeelden dat de wijk een landgoed is, zijn de gedachten van bewoners en gasten hard nodig.

Daniel speelt gitaar op een manier zoals maar weinig mensen dat ooit hebben gezien. Het instrument ligt horizontaal op zijn schoot en hij gebruikt het tevens voor percussie. Na drie liedjes stapt hij over op een hele andere tak van sport: magische trucs met kaarten, glaasjes en munten. Zonder dat ook iemand het heeft kunnen zien gebeuren, zit de kaart die eerst nog in het deck zat, plots in zijn broekzak. Het publiek lacht, om zijn grapjes, om zijn charmes en omdat ze maar niet kunnen geloven wat hun ogen zien. Eén ding is zeker: Daniel is vingervlug. ,,Ga nooit met iemand kaarten die je niet kent", zegt hij vervolgens met een kwinkslag.

Aanvankelijk had hij gedacht na zijn verblijf van twee weken met een hele andere show buiten te komen staan, ontboezemt Daniel een dag voordat hij in het Annatheater gaat optreden. ,,Ik treed veel op in Engeland en Denemarken en kan van enkel mijn gitaaroptredens leven. Maar ik hou er niet van om op reis te gaan met mijn gitaar, ben als de dood dat de vliegtuigmaatschappijen hem kapot maken. Mijn plan is om een show te creëren waarvoor ik alles wat ik nodig heb in één koffer kan steken.”

Dat is niet gelukt. Al bij een try-out eerder in de week, bij de Beweegtuin van de Leonardus Speeltuin, ontdekte Rosenfeldt dat zijn woordgrapjes niet helemaal aansloegen. ,,Ik schaam me er een beetje voor. Ik had het niveau van het Engels dat mensen hier spreken schromelijk overschat.” Maar dat maakt het verblijf van Rosenfeldt in Helmond ook weer niet meteen waardeloos. ,,Ik heb me nog nooit zo goed heb gevoeld als tijdens dit optreden. Deze mensen zijn niet gewend om naar een theater te gaan en reageerden zó puur op wat ze zagen! Ik zou elke week voor zo'n publiek moeten optreden. Het is de essentie van goochelaar zijn: om magie in het leven van mensen te brengen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit heb mogen doen.”