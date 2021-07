Delftse studenten verbreken wereldrecord op Helmondse wielerbaan

Wie nog op zomerkamp wil, moet snel zijn: ‘Nooit zo vroeg uitver­kocht geweest’

5 juli De zomervakantie staat voor de deur, maar hoe kom je die lange weken door? Zomerkampen voor kinderen waren vorig jaar booming toen veel gezinnen vanwege corona in Nederland bleven. Ook dit jaar is de belangstelling groot, al is er dankzij de recente versoepelingen hier en daar nog plek.