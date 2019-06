Den Ouden Helmond mag op zaterdag geen mest verwerken

Volgens het bedrijf staat de vergunning ook op zaterdag de productie van gedroogde mestkorrels toe. De Raad is daar niet zo zeker van omdat de vergunning het alleen heeft over de productie van maximaal 60.000 ton in maximaal 6.000 uur per jaar, op vijf werkdagen per week, zo blijkt uit een spoeduitspraak. In de milieuaanvraag van het bedrijf staat zelfs ‘van maandag tot en met vrijdag’.