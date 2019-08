Den Ouden moet snel met stankplan komen voor vestiging Helmond

De Helmondse fabriek van Den Ouden ligt op industrieterrein BZOB aan de zuidkant van de stad. Al jaren veroorzaakt de vestiging geregeld ernstige stankoverlast, met name in de nabijgelegen wijk Brouwhuis. Zelfs als mensen thuis alle deuren en ramen gesloten houden, dringt de mestlucht op zulke momenten woningen binnen. Den Ouden beloofde al meerdere keren beterschap, maar de omgeving wacht nog altijd op daden.

De provincie sommeerde Den Ouden in oktober 2017 om zelf te onderzoeken welke manieren het meest geschikt zijn om de geurhinder te verminderen. De beste maatregelen zullen worden uitgevoerd, zo werd ook bepaald. Blijkbaar heeft Den Ouden weinig haast gemaakt, want het mestbedrijf heeft tot 19 september om met een voorstel te komen, stelt de provincie nu.

Vorige week dinsdag en woensdag was in Brouwhuis weer eens sprake van heftige stankoverlast, waarna Den Ouden de productie in Helmond tijdelijk stillegde. Deze week waren er opnieuw de nodige klachten. Toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) gingen dinsdag, woensdag en donderdag ter plaatse maar konden in de nabijheid van Den Ouden geen vervelende geur vaststellen.

Enthousiast

Directeur Jeroen den Ouden van het mestbedrijf meldde vorige week dat er al sinds het voorjaar van 2018 een plan bij de provincie ligt en dat die enthousiast is over dat plan. Het gaat uit van de bouw van een hogere schoorsteen met daarin technische hulpmiddelen om de stankuitstoot te beperken. Maar volgens de provincie is geen sprake van een definitief plan en is het daarom nog niet in behandeling genomen. Daarnaast kreeg het zogeheten geurrapport dat Den Ouden aanleverde van de ODZOB een onvoldoende.