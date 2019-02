Denkers en doeners in Helmond-Eindhovens robotteam

Zandstorm

Het draaiboek van 125 pagina's is binnen, de groep weet wat de opdracht is. De robot moet een game spelen tegen een concurrent. ,,Het begint met een zandstorm. Dan zie je even niks, moet je de robot laten gaan", zegt wiskunde-docent Johan Gademan, die als begeleider meegaat naar San Francisco. Ook Roel Drenth is er bij, voor het tweede jaar. Deze derdejaars Fontys-student is de mentor. ,,Ik maak geen keuzes over de robot. Geef wel tips. Dat de groep diverser is geworden, zie je terug. Zo is Martijn heel praktisch ingesteld, die gaat meteen aan de slag."