Dens kan in voormalig Lightyear-gebouw vooruit met ‘groene’ aggregaten: ‘Van een camping naar een villa’

Elkerliek ziekenhuis in Helmond stopt met vieringen in de kapel: ‘Er komen geen patiënten meer’

HELMOND – Aan een traditie binnen het Elkerliek ziekenhuis in Helmond komt komende pinksterzondag een einde. Dan vindt voor de laatste keer een oecumenische viering in de kapel plaats. Wat er daarna met dat gedeelte van het ziekenhuis gebeurt, is nog onbekend.