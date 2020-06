Dens is voortgekomen uit studententeam Fast van de TU/e dat zich richtte op gebruik van mierenzuur als drager voor vloeibare waterstof, in eerste instantie voor bussen. Daarmee kan op duurzame wijze energie worden geleverd.

Toepassing in bouw

Sinds twee jaar wordt de zogenoemde hydrozine generator onder de vlag van Dens verder ontwikkeld, waarbij het bedrijf met name mikt op toepassing in de bouw. Het voerde eerder al een proef uit met bouwconcern BAM.

Het Apeldoornse familiebedrijf Hamer is marktleider op het gebied van brandstofinstallaties in de Benelux. Het bedrijf investeerde in de afgelopen maanden in de ontwikkeling van prototypes van de hydrozine generator. Hamer beschikt over een internationaal netwerk om service en onderhoud te verlenen aan de aggregaten. Engineers van het bedrijf denken mee over het ontwerp om de machine zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken.